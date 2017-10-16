ليبرمان لنظيره الروسي: لن نسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة لحزب الله‎‎

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم الاثنين، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله اللبناني عبر سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، الذي يقوم بزيارة إسرائيل لمدة يومين، حسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وقال ليبرمان إن “إسرائيل تتصرف بمسؤولية وحزم، ولن تسمح من منطلق ذلك أن تنقل إيران أسلحة متقدمة ودقيقة إلى منظمة حزب الله في لبنان عبر سوريا”.

وأضاف أن تل أبيب لن تسمح أن “يقوم نظام الحكم الإيراني والمنظمة الإرهابية اللبنانية الموالية له بتحويل الأراضي السورية إلى موقع أمامي ضد دولة إسرائيل”، على حد قوله.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث قضايا استراتيجية تهم البلدين.

وثمن ليبرمان العلاقات القائمة بين روسيا وإسرائيل، ووصفها بأنها “مفتوحة وصريحة”، رغم وجود خلافات بينهما أحيانًا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق وصول الوزير شويغو، إلى إسرائيل، لبحث المسائل المتعلقة بالحل في سوريا، والتعاون العسكري مع ليبرمان ونتنياهو.

ويعد الوزير شويغو، أول مسؤول روسي يشغل منصب وزير الدفاع، يزور إسرائيل منذ سنوات.

يذكر أن إسرائيل وروسيا قد وثقتا علاقاتهما خلال الأعوام القلائل الماضية، والتقى نتنياهو بوتين عدة مرات على مدار العامين الماضيين.

وهناك تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الأجواء السورية.