جرحى في انفجار منصة نفطية في لويزيانا الأمريكية (صور وفيديو)

قالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن منصة نفطية انفجرت في منطقة ليك بونتشارترين في ولاية لويزيانا الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء الأحد مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص. وتحدث السارجنت بريان مكجريجور المتحدث باسم إدارة شرطة كينر مع صحيفة تايمز-بيكانيو عن “وقوع إصابات كثيرة”.

وقالت أبرشية سانت تشارلز على صفحتها على فيسبوك إن حريقا شب في منصة نفطية في ليك بونتشارترين قرب نيو أورليانز و”سبب صوتا قويا في وقت سابق الليلة”.

BREAKING right now in Louisiana: an oil rig has caught fire on Lake Pontchartrain. At least 6 reported injured. pic.twitter.com/kpA6TTt7nD — Korey O'Brien (@koreyobrienTV) October 16, 2017

وأظهر شريط مصور بثته محطة دبليو.في.يو.إي فوكس 8 على فيسبوك هيكلا صناعيا مشتعلا مع تصاعد دخان منه.

ولم ترد الشرطة على طلب للتعليق. ولم تتوافر تفاصيل بشأن سبب الحريق أو الجهة التي تملك المنصة النفطية.

Huge Oil Rig #Explosion in St. Charles Parish, Lake #Pontchartrain – Coast Guard is on the Way. Two Blocks away & Shook Off Couch. pic.twitter.com/2wrKMYgGWi — Kevin W. (@kwilli1046) October 16, 2017