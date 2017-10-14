روسيا تعلن تفكيك خلية تابعة لداعش في موسكو ومحج قلعة

فككت أجهزة الأمن الروسية خلية تابعة لتنظيم “داعش” في العاصمة موسكو ومدينة “محج قلعة” عاصمة داغستان (جنوب)، وأوقفت 4 من أفرادها.

جاء ذلك في بيان، للمركز المعلوماتي التابع للجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية (حكومية)، السبت، حسب موقع فضائية “روسيا اليوم”.

وقال البيان إن “جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية اكتشفا وفككا خلية لعناصر التنظيم الإرهابي يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017”.

وأوضح البيان أنه تم “إلقاء القبض على 4 أفراد من عناصر الخلية النائمة في موسكو ومحج قلعة، وكلهم منحدرون من داغستان”.

وأضاف: “يدلي المحتجزون حاليا باعترافات تفصيلية حول اتصالاتهم مع عناصر مبعوثين من التنظيم”.

وحسب البيان يستجوب الأمن الروسي المتهمين بشأن “الإعداد لهجمات إرهابية باستخدام العبوات الناسفة والسلاح الأبيض على أراضي جمهورية داغستان”.

وقال إن عناصر التنظيم خططوا لتنفيذ هجمات “في الأماكن المزدحمة خلال المناسبات العامة الكبرى، فضلا عن تنفيذ محاولات اغتيال لضباط وجنود”، دون تفاصيل عن المستهدفين.

وكشف البيان عن “تمكن قوات الأمن الروسية من العثور على مخبأين للإرهابيين”، لافتا إلى أنه عثر فيهما على “ثلاث عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام”.

كان تنظيم داعش الإرهابي تبنى في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مسؤولية مقتل شرطيين في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز.

وقبل ذلك بيومين، قالت وسائل إعلام محلية إن شرطيين روسيين قتلا قرب مدينة كيزيليورت في داغستان.

وأعلن التنظيم في العام 2015 تأسيس فرع في شمال القوقاز.