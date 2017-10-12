الجيش الباكستاني يحرر كنديًا وزوجته رزقا بطفلين في أسر طالبان

المصدر: ا ف ب

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، أنه حرر في عملية قام بها في باكستان، كنديا وزوجته الأمريكية وأبناءهما الثلاثة كانوا محتجزين رهائن لدى “حركة طالبان” الأفغانية.

وقال الجيش في بيان إن “الجيش الباكستاني حرر خمس رهائن غربيين هم كندي وزوجته الأمريكية وأبناؤهما الثلاثة من احتجازهم من قبل إرهابيين في عملية جرت بناء على معلومات استخبارية”.

وأضاف الجيش أن “وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت ترصد الرهائن وأبلغت عن مرورهم في باكستان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2017 عبر منطقة كرام القبلية على الحدود الأفغانية”.

وقال الجيش إن “عملية القوات الباكستانية التي اعتمدت على معلومات من السلطات الأمريكية تكللت بالنجاح وتم تحرير كل الرهائن سالمين وهم في طريقهم للعودة إلى بلدهم”.

ولم يذكر اسم العائلة لكن الكندي جوشوا بويل وزوجته الأمريكية كاتلين كوليمان خطفا من قبل طالبان خلال رحلة في أفغانستان العام 2012، وقد علم أنهما رزقا بطفلين على الأقل خلال فترة أسرهما.