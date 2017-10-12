ترامب يشير إلى كوريا الشمالية عند سؤاله عن تصريحه “هدوء يسبق العاصفة”

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يضع في ذهنه كوريا الشمالية عندما وصف اجتماعًا للقادة العسكريين في الأسبوع الماضي بأنه “هدوء يسبق العاصفة”.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية الأربعاء، سئل ترامب عما كان يقصده بتلك العبارة الغامضة والتي زادت المخاوف من اقتراب الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من الحرب.

وقال ترامب ردًا على السؤال: “لا يمكن أن نسمح لهذا بأن يستمر، لا يمكننا ذلك” مضيفًا أن الصين ساعدت جيدًا في الوضع. وقال “لقد قطعوا الخدمات المصرفية لكوريا الشمالية”.

وكان ترامب قد أدلى بالتصريح “هدوء يسبق العاصفة” خلال التقاط صور قبل تناول العشاء مع قادة عسكريين أمريكيين وزوجاتهم في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول. جاء العشاء عقب اجتماع بحث فيه ترامب والقادة العسكريون قضايا إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وقتال تنظيم داعش.

ووصف ترامب الأربعاء اتفاقا دبلوماسيا مع كوريا الشمالية جرى التوصل إليه خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون بأنه فاشل.

وقال: “قبل أن يجف الحبر على العقد كانوا قد استأنفوا العمل مجددًا بالفعل على الصواريخ.. والسلاح النووي”. مضيفا “لا يمكن أن نسمح بحدوث هذا، كان ينبغي الاعتناء بهذا منذ فترة طويلة”.

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