بريطانيا: لن نعترف بأي انفصال ينتج عن استفتاء كتالونيا

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها لن تعترف بأي انفصال ينتج عن الاستفتاء، الذي أجري بإقليم كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، مطلع الشهر الجاري.

وقال وزير الدولة البريطاني، المسؤول عن شؤون أوروبا وأمريكا، آلان دنكان، في بيان له، عقب لقاء سفير مدريد بلندن، كارلوس باستريش، إن بريطانيا لن تعترف بأي محاولة انفصال تستند إلى الاستفتاء.

وأشار إلى أن الاستفتاء، “لم يجر في إطار الدستور الإسباني، كما أن المحاكم في البلاد قضت بأنه لا يتوافق مع القوانين الإسبانية”.

وأضاف أن الاستفتاء “غير قانوني، وكان محاولة لتقويض سيادة القانون، ولن نعترف بإعلان أي الاستقلال يستند على ذلك”.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء الأربعاء، أن حكومته أعطت رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت، مهلة 5 أيام، لتوضيح ما إذا كان أعلن انفصال الإقليم من عدمه.

وفي كلمة أمام برلمان الإقليم، مساء الثلاثاء، قال بيغديمونت: “أقبل التفويض الذي منحني إياه الشعب، لكي تصبح كتالونيا دولة مستقلة بنظام جمهوري، غير أنني أعلق إعلان الاستقلال، لفتح باب الحوار مع الحكومة الإسبانية”.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”.

ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.‎