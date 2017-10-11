استفتاء كتالونيا.. هل تتهاوى أحجار دومينو الانفصال في أوروبا؟

رغم تعليق كارلس بيغديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرق إسبانيا، إعلان الانفصال، إلا أن الحركات الانفصالية داخل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لاتزال تمني نفسها بإتمام الخطوة، التي ستفتح شهيتها، بحسب مراقبين، نحو خطوات مماثلة.

هؤلاء المراقبون، رأوا أن استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا، سيشجع الحركات الانفصالية في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من جهة، وسيثير القلق لدى سلطات تلك البلدان من جهة ثانية.

واعتبروا أن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول، رغم التوتر وتدخل الشرطة الإسبانية لتعطيله، مثل نقطة تحول.

ففي إسبانيا، يراقب إقليم “الباسك” شمال شرق البلاد ،عن كثب محاولة إعلان كتالونيا انفصالها.

وكانت منظمة “إيتا” الإسبانية الانفصالية التي تخلت عن أسلحتها في 2011، تطمح إلى انفصال إقليم الباسك وإنشاء دولة مستقلة للباسكيين، وذلك بضم إقليم نافارا المحاذي للإقليم، وكذلك ضم إقليم الباسك الفرنسي.

ومطلع الشهر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ”غير الشرعي”، وسط أزمة بين الجانبين.

وأمس الثلاثاء، دخلت الأزمة منعطفًا جديدًا، مع توقيع رئيس حكومة إقليم كتالونيا ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم، “إعلان الاستقلال” عن مدريد، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن نية لإجراء “حوار” مع الحكومة الإسبانية، التي طالبت الإقليم بتوضيح الخطوة وما إذا كان استقلاله قد أُعلن أم لا.

ورأى متابعون للشأن الأوروبي، أن الحركات الانفصالية في الدول التي تشكل المملكة المتحدة “إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز” اكتسبت القوة عقب قرار المملكة بمغادرة الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”، في يونيو/ حزيران 2016.

وبحسب هؤلاء المتابعين، فإنه من المنتظر أن تكتسب الحركة الانفصالية في اسكتلندا (جزء من المملكة) زخمًا بعد التطورات الأخيرة في إقليم كتالونيا.

وتوقع المراقبون، أن تتعمق الانقسامات بين المدافعين عن اندماج أيرلندا الشمالية مع أيرلندا والمؤيدين لبقاء الأولى ضمن المملكة المتحدة، بعد الـ”بريكسيت“، واستفتاء كتالونيا.

ولا يختلف الأمر في بلجيكا المؤلفة من الإقليم الفلامنكي، وإقليم والونيا وإقليم بروكسل، حيث يمكن أن ينعش استفتاء انفصال كتالونيا هدف الشعب الفلاماني المطالب بالاستقلال.

وفي إيطاليا، يُصنّف إقليم “فينيتو”، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، والواقع في شمال شرق البلاد، على أنه أكثر الأقاليم التي تطمح لتحقيق الاستقلال، حيث يخطط لتنظيم استفتاء في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي.

كما يُتوقع احتمال عودة مطالب “جزيرة كورسيكا” التابعة لفرنسا، حول الانفصال، عقب استفتاء كتالونيا.‎

وتعد ألمانيا أيضًا من الدول المتأثرة بالحركات الانفصالية، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجريت مؤخرًا، أن كل شخصين من أصل 3 يطالبون بانفصال إقليم بافاريا.

كما تتعالى الأصوات المطالبة بالانفصال في جزيرتي “غرينلاند”، و”الفارو” التابعتين للدانمارك أيضًا.