صحيفة: تأجيل زيارة ترامب لبريطانيا إلى مطلع العام المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا العام الجاري، تأجلت إلى بداية العام المقبل، دون ذكر الأسباب.

وقالت صحيفة “إيفننغ ستاندارد” اللندنية إن ترامب لن يلتقي بالملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أثناء الزيارة، وإن اجتماعاته ستكون رسمية مع المسؤولين الحكوميين فقط، لافتة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين في بريطانيا يعكفون على وضع تفاصيل الزيارة.

ورجحت الصحيفة أن تكون زيارة ترامب إلى بريطانيا ضمن جولة يقوم بها، تشمل عددا من البلدان، كما في جولاته السابقة، خاصة تلك التي زار فيها السعودية وبلدانا أخرى في أواخر شهر مايو/أيار من العام الحالي.

والتقى ترامب برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في واشنطن، بعد توليه منصبه، ووافق على دعوتها له إلى زيارة بريطانيا.

وكان أكثر من مليوني شخص في بريطانيا وقعوا عريضة قبل أشهر تعارض زيارة ترامب إلى لندن، وهدد منظمو العريضة بإطلاق مظاهرات احتجاج على الزيارة.