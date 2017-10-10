ارتفاع عدد قتلى الحرائق في كاليفورنيا إلى 15

ارتفع مساء الثلاثاء، عدد قتلى الحرائق التي تشهدها ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 15.

وقال كين بيملوت، مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا، إن “انتشار الحرائق في أنحاء متفرقة من الولاية تسبب بمصرع 15 شخصًا”.

وأضاف في تصريح صحفي، أن “الحرائق أدّت أيضا إلى تدمير ما لا يقل عن ألفي منزل وشركة ومنشآت أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السلطات الأمريكية إن الحرائق أدّت لمصرع 11 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، قبل الإعلان عن حصيلة الضحايا الجديدة، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

ويشارك أكثر من 4 آلاف شخص في عملية السيطرة على الحرائق، بحسب الوكالة ذاتها.

تجدرالإشارة إلى أن الحرائق اندلعت لسبب غير معلوم، صباح أمس أول الأحد، في مقاطعتي سانتا روسا، ونابا شمالي مدينة سان فرانسيسكو بالولاية المذكورة.