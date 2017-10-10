روسيا: صواريخ كوريا الشمالية ستصل إلى أمريكا

أكدت كوريا الشمالية أنها تملك صاروخًا باليستيًا يبلغ مداه 3 آلاف كيلومتر، قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية بعد تحديثه.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي أنطون موروزوف، الثلاثاء، الذي زار بيونغ يانغ في الفترة من الثاني إلى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحسب “إنترفاكس، فإن موروزوف قال إن “كوريا الشمالية تسعى إلى زيادة مدى صواريخها الباليستية إلى 9 آلاف كيلومتر”، لافتًا إلى أنه “لم يجر الحديث عن موعد نهائي لتحقيق ذلك”.