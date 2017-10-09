بحجة تمادي كوريا الشمالية.. ألمانيا تدافع عن الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن بلاده قلقة من أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي ومن أن يثني ذلك كوريا الشمالية عن أي اتفاق لكبح برنامجها النووي.

وقال غابرييل للصحفيين في برلين اليوم الإثنين “إن ألمانيا مستعدة لزيادة الضغط على إيران بالوسائل الدبلوماسية لكنها “لا تريد أن ترى أي ضرر يلحق بهذا الاتفاق”.

وأضاف: “أكبر مبعث لقلقنا، فيما يتعلق بكوريا الشمالية، هو أنه من المستبعد تماما أن تكون الدكتاتورية الكورية الشمالية مستعدة للموافقة على اتفاق دولي تتخلى بموجبه عن إنتاج أسلحة نووية إذا أصبح الاتفاق الوحيد في العالم الذي يسمح بمثل هذا التنازل في الوقت نفسه محل تساؤل”.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا اقتضت الضرورة حمايةً للولايات المتحدة وحلفائها.