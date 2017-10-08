خامنئي يعلن استعداد إيران للانسحاب من الاتفاق النووي

أعرب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، عن استعداد بلاده للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع الغرب.

ونقلت صحيفة “وطن امروز” التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصدر مقرب من الرئيس حسن روحاني، الأحد، أن “خامنئي أبلغ الحكومة بالاستعداد للإعلان عن الخروج والانسحاب من الاتفاق النووي في ظل الضغوط الأمريكية”.

وقال المصدر الذي يعمل في ديوان الرئاسة الإيرانية، إن “اجتماعاً عقد مساء السبت في مكتب خامنئي مع روحاني وفريقه الدبلوماسي برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأبلغهم بضرورة الاستعداد لإعلان الانسحاب من الاتفاق النووي”.

وأضاف المصدر أن روحاني “أكد لخامنئي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن الخميس المقبل عدم امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي”، موضحاً أن “الهدف من ذلك هو الضغط على إيران باتجاه القبول بإجراء مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي”.

وبحسب المصدر الإيراني فإن خامنئي قاطع روحاني وقال له: “إذن عليكم الاستعداد لإعلان الانسحاب والخروج من الاتفاق النووي وعدم الدخول في مفاوضات جديدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب”.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي من العاصمة الإيطالية روما، أنه “تم التفاوض لمرة حول الملف النووي وانتهی الأمر بالاتفاق”، مضيفاً أنه “لیست إیران فقط؛ إنما كل الأطراف تؤكد أن الاتفاق النووي غیر قابل للتفاوض من جدید”.