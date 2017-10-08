إيران تكشف اسم عضو بفريق المفاوضات النووية سجنته بتهمة التجسس

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم السلطة القضائية، أن عضوا مزدوج الجنسية بفريق المفاوضات النووية الإيراني سجن لخمسة أعوام بتهمة التجسس.

وقال المتحدث غلام حسين محسني إيجئي، إن الرجل المدان هو عبد الرسول دوري أصفهاني، دون أن يوضح جنسيته الثانية.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، أن أصفهاني “كان واحدا من مجموعة من الناس اتهمتهم السلطات بالتجسس ونقل معلومات سرية إلى أجانب وإنه ارتبط باثنتين من وكالات المخابرات”.

وكانت “تسنيم” نشرت خبرا عن الحكم يوم الأربعاء، لكنها لم تذكر اسم الرجل أو توضح تفاصيل التهم المنسوبة له.

وأكدت الوكالة في يوليو تموز من العام الماضي، أن أصفهاني كان مسؤولا عن الشؤون المصرفية في المحادثات، وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية.