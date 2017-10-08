وكالة: النيابة العامة التركية تطالب بالسجن حتى 15 عامًا لـ11 ناشطًا حقوقيًا‎

المصدر: ا ف ب

طالبت النيابة العامة التركية، اليوم الأحد، بعقوبة السجن حتى 15 عامًا لـ11 ناشطًا حقوقيًا، تم توقيف معظمهم في تموز/يوليو واتهامهم بالارتباط بـ”منظمة إرهابية”، بحسب ما أشارت إليه وكالة دوغان التركية للأنباء.

ومن بين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر ومواطن ألماني وآخر سويدي.

وأشارت الوكالة إلى أن النشطاء من بينهم ثمانية موقوفين، تتم ملاحقتهم بتهمة الانتماء إلى “منظمة إرهابية مسلحة” ومساعدتها.

وفي مطلع يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصًا، بينهم إيسر التي كانت في اجتماع مع نشطاء حقوقيين في جزيرة قرب إسطنبول.

وذكرت صحيفة “حريت” أن النشطاء كانوا مجتمعين في فندق في جزيرة بويوكادا، التي تقع جنوب إسطنبول عندما اعتقلتهم الشرطة.