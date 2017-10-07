ترامب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن أمرًا واحدًا فقط سيفلح عند التعامل مع كوريا الشمالية، بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونغ يانغ في إحراز أي نتائج.

وكتب ترامب على تويتر قائلًا: “رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عامًا، توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة”.

وأضاف: “هذا لم يجدِ نفعًا.. جرى انتهاك الاتفاقات قبل أن يجف حبر توقيعها، وهو استهزاء بالمفاوضين الأمريكيين. عفوًا لن يفلح سوى أمر واحد!”.

ولم يوضح ترامب إلى أي شيء كان يشير، وكان الرئيس الأمريكي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا اقتضت الضرورة حمايةً للولايات المتحدة وحلفائها.