رئيس تنزانيا يكشف عن راتبه الشهري

كشف رئيس تنزانيا جون ماغوفولي عن راتبه الشهري وهو 9 ملايين شلن تنزاني (أربعة آلاف دولار) ليكون بذلك أحد أقل الزعماء الأفارقة أجرًا.

ويطبق ماغوفولي سياسة توجه إليها انتقادات كثيرة وتقوم على إجراءات لخفض الانفاق العام.

وقال الرئيس في كلمة أمام مسؤولين محليين في العاصمة أمس الثلاثاء إن حكومته خفضت رواتب كبار مسؤولي الشركات الحكومية إلى 15 مليون شلن تنزاني (6700 دولار) شهريًا أي أكثر مما يتقاضاه هو.

وأضاف “بإمكانهم الرحيل إذا كانوا لا يريدوه”. وتابع أن اختلاس المال العام “منتشر” في الشركات الحكومية ورفض طلبات من بعض المسؤولين المحليين لزيادة رواتبهم إلى أكثر من الضعف قائلاً إنه لا يمكنه فعل ذلك بينما يعاني الكثير من المواطنين نقصًا في المياه والرعاية الصحية والكهرباء.

ومنذ توليه الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 خفض ماجوفولي الذي يطلق عليه لقب “البلدوزر” الإنفاق الحكومي بفرض إجراءات مثل قيود على سفر المسؤولين للخارج.

وراتب موجوفولي لا يمثل شيئا بالنسبة لرواتب زعماء أفارقة آخرين. فرئيس كينيا يحصل على نحو 14 ألف دولار شهريًا ويحصل جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا على حوالي 20 ألف دولار في الشهر.