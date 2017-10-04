إيران تطلق قناة فضائية موجهة للقارة الأفريقية

أطلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، فضائية تحمل اسم “هوسا” Hausa TV، موجهة إلى أفريقيا، لتكون أول قناة تلفزيونية إيرانية تختص بشؤون إفريقيا.

وقال محمد رضا حاتمي، مدير القناة إن “القناة بدأت اليوم بثها التجريبي على الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وسينطلق بثها كقناة فضائية باللغات الهوسیة والإنجلیزیة والفرنسية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضح حاتمي أن “برامج هذه القناة تتضمن الوثائقیات والأخبار والتقاریر فضلًا عن بث المسلسلات والأفلام التلفزیونیة”، منوهًا إلى أن “أفریقیا الیوم تعرف بقارة القرن المستقبل ونأمل في انتفاع قناة “HausaTV” بالقدرات المتوفرة لتكون ممثلاً جدیراً عن الإعلام الإيراني في القارة الأفریقیة”.

وفیما یتعلق بإطلاق قناة “هوسا”، زعم حاتمي “أن حرص الشعب الإفریقي واحترامهم العمیق لإيران من جهة ،وتوفر الفرص الذهبیة في تلك القارة الشاسعة والتهدیدات الناجمة عن التواجد القوي لأعداء إيران تستدعي إطلاق قناة تلفزیونیة من قبل الإعلام المحلي”.