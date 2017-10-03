جيمس ماتيس يستبق “إعلان ترامب” بدعم الاتفاق النووي مع إيران

قدَّم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، دعماً قوياً لاتفاق إيران النووي قبل إعلان منتظر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوضح فيه ما إذا كانت بلاده ستستمر في الاتفاق.

ورغم التزامه بالمراجعة التي سيعلنها ترامب قال “ماتيس” إنه يفضّل الاستمرار في الاتفاق النووي الإيراني إذا استطاعت الولايات المتحدة القطع بالتزام إيران بالاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال “ماتيس” خلال جلسة في مجلس الشيوخ:”النقطة التي أودُّ توضيحها هي أنه إذا استطعنا التأكد من التزام إيران بالاتفاق، وتحديد ما إذا كان هذا يصب في مصلحتنا ينبغي لنا الاستمرار في الاتفاق.

وعبّر عن اعتقاده أنه في هذه المرحلة، وفي غياب مؤشرات على عدم التزام إيران بالاتفاق فإن على الرئيس أن يدرس الاستمرار فيه.