أردوغان يزور إيران تلبية لدعوة روحاني

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى إيران تلبية لدعوة نظيره حسن روحاني.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن أردوغان سيلتقي الرئيس روحاني والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في إطار الزيارة.

وأشار البيان إلى أن أردوغان وروحاني، سيترأسان اجتماع التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بجوانبها كافة، والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ملفا سوريا والعراق.

وتهدف زيارة أردوغان إلى تطوير الحوار السياسي مع إيران، وتحقيق نقلة في التعاون معها بالمجالات كافة.