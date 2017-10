سقوط خمسة جرحى في عملية دهس بكندا والشرطة تعتقل مشتبهًا به (فيديو)

أصيب خمسة أشخاص بينهم شرطي ليلًا في ادمنتون غرب كندا بعدما دهستهم سيارتان، وأعلنت الشرطة الأحد اعتقال مشتبه به في ما وصفته بأنه “عمل ارهابي”.

وفي حادث أول مساء السبت، صدمت سيارة حواجز ودهست شرطيًا خلال أدائه خدمته. ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارًا قبل أن يفر، وفق شرطة ادمنتون. وبعد بضع ساعات، صدم المشتبه به في سيارة أخرى مشاة في موقعين مختلفين فاصيب أربعة منهم. وأكدت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه به البالغ نحو ثلاثين عامًا.

