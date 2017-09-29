5 قتلى و19 جريحًا جراء تفجير انتحاري قرب حسينية في كابل

لقّي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 19 آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء انفجار انتحاري وقع في محيط مسجد يرتاده الشيعة، وسط العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وزارة الداخلية.

ونقل موقع قناة “تولو نيوز” الأفغانية الرسمية عن نجيب دانش، الناطق باسم الوزارة قوله: إن “انفجارًا انتحاريًا بعبوة ناسفة يدوية الصنع وقع بمحيط حسينية للشيعة وسط كابل، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 19 آخرين بجروح”.

ولفت إلى أنه “تم إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في الحادث، وذلك في إطار التحقيقات الأولية”.

وقال مسؤولو مستشفى الطوارئ: إن “المركز استقبل على الأقل 19 مصابًا”.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، في بيان صدر بعد الحادث بوقت قصير، الهجوم، ووصفه بأنه “انتهاك للإنسانية والدين”.

وقال: “إن مثل هذه الهجمات لن تؤثر على وحدة الشعب الأفغاني، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى”.

وفي وقت سابق، أشارت التقديرات إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 3 آخرين بجروح إثر الانفجار المذكور، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى عصر اليوم.

وفي السياق، ذكرت محطة “آريانا نيوز” التلفزيونية المحلية أن “دوي انفجار سُمع في منطقة قلعة فتح الله بالعاصمة، تبعه إطلاق نار كثيف”.

وكان المهاجم يحاول إدخال متفجرات باستخدام خروف إلى مسجد شيعي مكتظ بالمصلين الذين أتوا لأداء صلاة الجمعة، واكتشف أمره من قبل حراس المسجد والسكان المحليين، بحسب المصدر نفسه.