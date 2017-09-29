ترامب في جولة آسيوية تمتد أسبوعين لحشد الدعم ضد بيونغ يانغ

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسافر إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين، من الثالث وحتى الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، لحضور قمم إقليمية ومناقشة التجارة والتهديد النووي من كوريا الشمالية.

وقال البيت الأبيض في بيان: “سيقوي تفاعل الرئيس العزم الدولي على التصدي لتهديد كوريا الشمالية، وضمان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه”.

وتصاعدت مؤخرًا حدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية التجارب الصاروخية المتعددة للدولة الشيوعية.