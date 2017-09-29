3 أقمار صناعية أسترالية لتسهيل رصد قوارب اللاجئين

تعتزم أستراليا إرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء؛ من أجل تسهيل رصد قوارب اللاجئين المتجهة إلى حدودها المحمية من قبل سفن حربية، وطائرات استطلاع.

وقال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، كريستوفر باين، في بيان، اليوم الجمعة، إن “فريق الفضاء (كانبيرا) بجامعة “نيو ساوث ويلز”، سيقوم بإنشاء ثلاثة أقمار صناعية، بتكلفة قيمتها 7.8 مليون دولار”.

وأوضح أن “المعلومات التي ستوفرها الأقمار الصناعية، ستسهل مهمة طائرات الاستطلاع العسكرية، وتساعد في رصد قوارب اللاجئين”.

وأضاف باين: “يتعين علينا رؤية أي قارب يتجه نحو أستراليا، أو يدخل مياهنا الإقليمية شمالي البلاد، قبل أن يشكل خطورة علينا”.

ومن المنتظر أن يطلق أول قمر صناعي العام المقبل من قاعدة “كاليفورنيا” الجوية، في حين سيتم إطلاق القمرين الصناعيين الآخرين في 2019.