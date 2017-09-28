ظريف: إيران ستنسحب من الاتفاق النووي إذا انسحبت أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ستتخلّى عن الاتفاق النووي الذي أبرمته مع ست قوى كبرى إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه.

وأكد الوزير خلال تصريحات متلفزة أنه “إذا قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي فستنسحب إيران أيضًا”.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق من قبل أنه “مخجل”، لكن الاتفاق يحظى بمساندة باقي القوى الكبرى التي تفاوضت مع إيران.

ويرى مراقبون أنه من شأن انهيار الاتفاق الذي أُبرم في 2015 التسبب في سباق تسلح في المنطقة، وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.