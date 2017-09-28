تخوفًا من سيناريو إقليم كردستان.. إيران تحجب الإنترنت عن منطقة كردية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بأن وزارة الاتصالات الإيرانية قطعت خدمات الإنترنت عن محافظة كردستان غرب البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى اعتقال ما بين 50 إلى 100 شخص من أهالي مدينة سنندج الواقعة بمركز المحافظة.

ونقل موقع “آمد نيوز” عن ناشطين من القومية الكردية في إيران قولهم إن “محافظة كردستان شهدت ،منذ فجر اليوم، انقطاعًا تامًا لخدمة شبكة الإنترنت”، مشيرين إلى أن “انقطاع الخدمة بالمحافظة جاء بسبب حملة أمنية مشددة ضد المتظاهرين الأكراد الذين نزلوا إلى الشوارع مساء الاثنين الماضي فرحًا بإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق”.

وأوضحت المصادر أن “العشرات اعتقلوا على خلفية المشاركة في تظاهرات احتفالية وارتداء الثياب الكردية تعبيرًا عن فرحهم بنتيجة التصويت على استفتاء إقليم كردستان العراق”.

وأظهرت مقاطع فيديو عربات وآليات عسكرية تابعة لقوات الجيش الإيراني، وهي تقوم بدوريات في شوارع محافظة كردستان ؛لمنع تجمع الحشود المحتفلة.

وتتخوف السلطات الإيرانية من أن تبعات استفتاء كردستان العراق، ستشجع مواطنيها الأكراد على رفع سقف مطالبهم والاتجاه نحو الانفصال في ظل القمع والظلم الممارس على القوميات.

وينقسم الوطن التقليدي للشعب الكردي بين إيران والعراق وسوريا وتركيا، حيث عانى الشعب الكردي تاريخيًا من التمييز والاضطهاد.

ويبلغ عدد الأكراد، وأغلبهم من أهل السنة، في إيران نحو 8 ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة”.