إجلاء 30 ألف شخص إثر انفجار ضخم هز مخزن أسلحة في أوكرانيا (فيديو وصور)

المصدر: أ ف ب

أجلت السلطات الأوكرانية أكثر من 30 ألف شخص، الأربعاء، من منطقة فينيتسا بعدما اشتعلت النيران في مخزن ضخم للأسلحة، ما أدى إلى انفجاره وسط ترجيحات أن الحادث “عمل تخريبي متعمد”.

والحادث هو الثاني من نوعه في موقع لتخزين الأسلحة في أوكرانيا هذا العام.

وكانت أوكرانيا اتهمت موسكو والمتمردين الذين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد بتدبير انفجار مشابه وقع في آذار/مارس، وأسفر عن سقوط قتلى، وهو ما نفاه الطرفان.

وأفاد مكتب المدعي العسكري في الجمهورية السوفياتية السابقة بأنه فتح تحقيقًا في احتمال أن تكون عملية “تخريب” قد استهدفت المنشأة العسكرية الواقعة وسط البلاد.

وتحدثت تقارير أولية عن إصابتين طفيفتين جراء الانفجارات في الذخيرة الثقيلة وصواريخ الدفاع الجوي، التي وقعت في المنشأة من دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

وأوضحت حكومة منطقة فينيتسا أن المخزن كان يحتوي على 188 ألف طن من الذخيرة.

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، فلاديسلاف سيليزنيوف، أن المخزن هو “بين الأكبر في البلاد”.

وقالت انطونيا، وهي تسكن في المنطقة التي وقع فيها الانفجار :” إن نوافذ وأبواب بعض المنازل تهشمت بالكامل”.

أما رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان، فأكد في تصريحات متلفزة من الموقع أن “هذه ترسانة الجيش الأوكراني، ولا أعتقد أن تدميرها كان حادثًا،” في تلميح إلى احتمال تورط روسيا أو المتمردين في العملية.

وتسببت النيران بانفجار القذائف المدفعية واحدة تلو أخرى في المنشأة، حيث أضاءت كرات النار السماء وهزت المكان.

وأفادت الشرطة بأنه تم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص من المناطق المحيطة مباشرة بموقع المخزن، في حين أعلنت وزارة الطوارئ نقل 180 مريضًا من مستشفيات المنطقة.

وتم كذلك إغلاق المجال الجوي المحيط بالمكان كإجراء احترازي لمنع الصواريخ المتفجرة من إصابة الطائرات التي تعبر الأجواء.