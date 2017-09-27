ممثلة إيرانية: خطاب ترامب يشجع المتشددين على اضطهاد الإيرانيين

اعتبرت الممثلة الإيرانية، التي تحمل الجنسية البريطانية، نازانين بنيادي، اليوم الأربعاء، أن مواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشجع التيار المتشدد في إيران على اضطهاد الشعب الإيراني.

وقالت بنيادي، التي تعيش في الولايات المتحدة، في مقابلة صحفية، إن “رسالتي للرئيس ترامب أن يركز على واقع حقوق الإنسان في إيران بدلاً من الاهتمام بالقضية النووية”، مشددة على أهمية إثارة موضوع انتهاك حقوق الإنسان في إيران في المحافل الدولية.

وأضافت أن “الخطاب القاسي من واشنطن لن يؤدي إلا إلى تشجيع المتشددين في إيران، وبالتالي اضطهاد أكبر للشعب الإيراني”.

وعن خطاب ترامب الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت أن “التركيز على الاتفاق النووي يصرف الأنظار عن قضية ملحة أخرى وهي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران”.

وتابعت أن “المتشددين فى إيران يدركون تماماً أنهم إذا توصلوا إلى حل للقضية النووية وأنهوا الأزمة مع الولايات المتحدة فإن الاهتمام العالمي سيعود إلى حقوق الإنسان في إيران، وهذا هو آخر شيء يريدونه”.