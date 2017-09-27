تيلرسون يتوجه إلى الصين نهاية الأسبوع لبحث الأزمة الكورية

المصدر: ا ف ب

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الصين ،نهاية الأسبوع ؛للبحث في ازمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،الثلاثاء.

وتبدأ زيارة تيلرسون لبكين الخميس وتنتهي الأحد، وهي الثانية له منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة أوائل عام 2017. وسيجتمع تيلرسون مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين بحسب ما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت.

وقالت نويرت ،للصحافيين في واشنطن، إن تيلرسون سيبحث مع المسؤولين الصينيين “جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية” فضلًا عن تطرقه إلى التجارة والاستثمار.

كما تهدف جولة تيلرسون إلى التحضير للزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى الصين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ،في إطار جولة ستقوده أيضًا إلى اليابان وكوريا الجنوبية.