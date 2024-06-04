روسيا للمدربين الغربيين: لن تكونوا بمنأى عن القصف في أوكرانيا

حذّر الكرملين الثلاثاء من أن المدرّبين العسكريين الغربيين في أوكرانيا لن يكونوا بمنأى عن الضربات الروسية، في ظل تقارير تفيد بأن فرنسا قد ترسل مدرّبين.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأسبوع الماضي، إن المدرّبين العسكريين الفرنسيين سيصلون قريبا إلى البلاد، لكن وزارة الدفاع في كييف نفت لاحقا الإعلان.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دمتيري بيسكوف للصحافيين، "أي مدرّبين منخرطين في تدريب النظام الأوكراني لن يتمتعوا بأي حصانة. لا يهم إن كانوا فرنسيين أم لا".

وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاد نشر قوات في أوكرانيا، رغم تردد دول أخرى في حلف شمال الأطلسي حيال ذلك والتحذيرات الغاضبة الصادرة عن موسكو.