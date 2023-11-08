الحكومة السلوفاكية توقف رسميًّا تسليم أوكرانيا مساعدات عسكرية

الحكومة السلوفاكية توقف رسميًّا تسليم أوكرانيا مساعدات عسكرية
أوقفت الحكومة السلوفاكية الجديدة رسميًّا الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40,3 مليون يورو كانت أقرَّتها الحكومة السابقة، وذلك بعد أقل من شهر على تسلمها الحكم وتعهدها أن يقتصر دعمها على مساعدات إنسانية ومدنية.
وقالت الحكومة التي تضم حزبًا يمينيًّا متطرفًا مؤيدًا لروسيا، في القرار الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء، إنها "لا توافق على اقتراح تقديم هبة من المعدات العسكرية لأوكرانيا".
والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة في سلوفاكيا، قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.