الحكومة السلوفاكية توقف رسميًّا تسليم أوكرانيا مساعدات عسكرية

وقالت الحكومة التي تضم حزبًا يمينيًّا متطرفًا مؤيدًا لروسيا، في القرار الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء، إنها "لا توافق على اقتراح تقديم هبة من المعدات العسكرية لأوكرانيا".

والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة في سلوفاكيا، قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.