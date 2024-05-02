إعلام عبري: تل أبيب توافق على مقترح فرنسي للتهدئة في جبهة لبنان

قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل وافقت على عرض طرحته باريس بعقد مفاوضات غير مباشرة مع لبنان من أجل منع انفجار الجبهة الشمالية.

وأكدت القناة الـ13 الإسرائيلية أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عرض، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة، عقد مفاوضات بين إسرائيل ولبنان لإيجاد تسوية سياسية للجبهة الشمالية، وكانت تل أبيب أبدت موافقتها على العرض.

ولم تكشف القناة الإسرائيلية تفاصيل العرض الفرنسي، لكنها أكدت موافقة تل أبيب.

وفي وقت سابق أمس دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إسرائيل إلى إعلان موقفها بشأن مقترح قدمه لها بهدف نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" اللبنانية المتحالفة مع إيران.

ووصل سيجورنيه إلى إسرائيل أمس الأول الثلاثاء، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، في زيارة استمرت 24 ساعة بالقدس وتل أبيب في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية.

وقال سيجورنيه بعدئذ، إن مسؤولين فرنسيين شاركوا مع إسرائيل مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل و"حزب الله"، في مسعى من باريس للقيام بدور وساطة بين الجانبين.

وكان الوزير الفرنسي زار لبنان، الأحد، حيث التقى مسؤولين من بينهم ساسة مقربون من "حزب الله"، وقال مسؤولون فرنسيون إنهم وجدوا "تقدمًا" في ردود السلطات اللبنانية.