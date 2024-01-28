"غاز البلقان" وراء السعي الأوروبي لضم البوسنة والهرسك

تبدي المفوضية الأوروبية حرصًا على إتمام إجراءات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي قبل إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، الصيف المقبل، بينما تناقش دول البلقان "خطة النمو" التي عرضتها المفوضية لمساعدتها على الاندماج في القطاعات الرئيسة للسوق الأوروبية.

ولا تخفى رغبة بروكسل في الاستفادة من غاز البلقان وغلق الباب نهائيًا أمام تبعية الاتحاد الأوروبي لروسيا في التزود بالغاز، وفق موقع "إذاعة فرنسا" الدولية.

وأثناء زيارتها لسراييفو، في 23 يناير الجاري، حث وفد أوروبي بقيادة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قادة البوسنة والهرسك على تسريع الإصلاحات التي طالبت بها بروكسل لبدء مفاوضات الانضمام.