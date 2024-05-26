كوريا الجنوبية والصين تتفقان على إطلاق حوار دبلوماسي وأمني

اتفق رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، يوم الأحد، مع رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، على إطلاق حوار دبلوماسي وأمني، واستئناف المحادثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مكتب الرئيس الكوري.

وقال يون، خلال محادثات مع تشيانغ، إن البلدين عليهما العمل معًا، ليس فقط لتعزيز المصالح المشتركة بناءً على الاحترام المتبادل، بل أيضًا لمواجهة التحديات المشتركة في ملفات إقليمية وعالمية، مشيرًا إلى حرب أوكرانيا والحرب في غزة، والغموض الذي يكتنف مستقبل الاقتصاد العالمي.

ووفق مكتبه، قال يون في مستهل الاجتماع: "كما تمكنت كوريا والصين من تخطي العديد من الصعوبات معًا على مدى 30 عامًا مضت، وساهمتا في تطور ونمو بعضهما.. أتمنى أن نواصل تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الأزمات المعقدة في العالم في الوقت الراهن".