"طاغية" و"مهيمن".. بايدن يرد على بوتين ويتراجع عن تصريحاته حول أوكرانيا

تراجع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن موقف أعلنه سابقا، وكشف عنه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منح فيه موافقة واشنطن للأخير على "استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب موسكو"، ومع هذا التراجع في الموقف، وصف سيد البيت الأبيض "خصمه" بوتين بـ"الطاغية" الذي يميل لـ"الهيمنة".

وفي معرض إجابته حول تصريحات كان قد أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي قال فيها: "إن تزويد كييف بأسلحة عالية الدقة لشن الضربات على روسيا، هو مشاركة مباشرة في هذه الحرب"، ليصف سيد البيت الأبيض، بوتين بأنه رجل "غير محترم.. إنه دكتاتور".