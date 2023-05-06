روسيا تحمل أمريكا مسؤولية استهداف الكاتب زاخار بريليبين
حملت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة المسؤولية عن انفجار سيارة تسبب بمقتل شخص وإصابة الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي وغيره لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة".
وأضافت الوزارة: "إحجام واشنطن عن الإدانة بعد هجوم إرهابي آخر يتحدث عن نفسه"، مشيرة إلى أن "صمت المنظمات الدولية المعنية أمر غير مقبول".
ووصف البيان الهجوم على بريليبين بأنه يعكس "مقاربة كييف المنهجية في القضاء على المعارضين الأيديولوجيين".
ووقع الانفجار، الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة، وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها.
ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/ مايو.