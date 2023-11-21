37 قتيلًا على الأقل في تدافع خلال تجنيد للجيش في الكونغو

قتل 37 كونغوليًا على الأقل، ليل الإثنين الثلاثاء؛ في تدافع خلال عملية تجنيد للجيش في العاصمة برازافيل، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وأوضح بيان لخلية الأزمات التي يرأسها رئيس الوزراء أناتول كولينيه ماكوسو، "الحصيلة الأولية لجهاز الطوارئ تظهر 37 قتيلا والكثير من الجرحى".

وتظهر صور تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الجثث في مشرحة البلدية، بالإضافة إلى مصابين أدخلوا المستشفى الجامعي في برازافيل والمستشفى العسكري.

وأعلن الجيش الكونغولي الأسبوع الماضي، أنه يريد تجنيد 1500 شاب تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في صفوفه.

ومساء الإثنين، اقتحم شبان يرغبون في الانخراط في صفوف الجيش بوابة ملعب ميشال دورنانو حيث تتم عملية التجنيد في وسط مدينة برازافيل.

ووقع تدافع بعد ذلك سقط خلاله الكثير من الأشخاص وتعرضوا للدوس، وفق ما أفاد سكان محليون.