مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية مطلع الأسبوع

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها.

يأتي ذلك في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز العلاقات المتوترة غالبا مع الرياض، بحسب "رويترز".

وفي تصريحات لمعهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" قال سوليفان أيضا إن ممثلين للهند والإمارات سيزورون السعودية أيضاً.

وتأتي تلك الزيارة، بحسب سوليفان، لمناقشة "مجالات جديدة للتعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".

وفي الملف الإيراني، قال سوليفان إن أمريكا ما تزال تريد التوصل لحل دبلوماسي بخصوص برنامج إيران النووي.