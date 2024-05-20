روسيا ترسل طائرات وفرق إنقاذ إلى إيران للبحث عن طائرة رئيسي (فيديو)

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها سترسل طائرتين ومروحيتين و50 عنصراً للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة.

وبحسب الرئاسة الروسية، فإن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى "تبريز" الإيرانية مع 50 فرداً من عناصر الإنقاذ المتخصصين بمهام المناطق الجبلية.

ونشر الكرملين مقطعاً مصوراً يظهر جانباً من الاستعدادات والتجهيزات الروسية لإرسال الطائرات وفرق الإنقاذ إلى إيران.

وبحسب الكرملين، يجري حالياً تحميل طائرة هليكوبتر روسية طراز Tsentrospas داخل طائرة Il-76 للمشاركة في جهود البحث الإيرانية، على أن تصل "تبريز" خلال ساعات قليلة.