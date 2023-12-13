الجيش النيجري يعلن القضاء على 20 مسلحًا قرب حدود مالي 

أعلن الجيش النيجري القضاء على 20 مسلحًا بعد توجيه ضربات جوية على مواقع المسلحين المتحصنين في منطقة تيلابيري؛ ما أدى أيضًا إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة.

وأكد الجيش النيجري، في بيان له، "تصفية المتطرفين خلال ضربات جوية على مدينة كارو بمنطقة تيلابيري جنوب غرب البلاد في الحدود مع مالي".

في المقابل ضبطت قوات الدفاع والأمن في العاصمة نيامي مركبة محمّلة بخمسة طرود تحتوي على 1649 قطعة من الديناميت، معلنة "تفكيك شبكة إجرامية متخصّصة في عمليات السطو الليلية والسرقات بالأسلحة البيضاء في مدينة زيندر في كاجنا" وفق ما نقل موقع "نيوز نيامي" المحلي اليوم الأربعاء.

وتعاني النيجر في مناطقها الحدودية من اختراق من طرف التنظيمات المتشددة بما في ذلك الجماعات المسلحة وقطاع الطرق الذين يسيطرون على جنوب ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وتتأثر النيجر بما يجري في منطقة الساحل من نشاط جماعات مقربة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأنصار الدين وحركات أخرى متمركزة في شمال مالي، بالإضافة إلى جماعة بوكو حرام المتمركزة في نيجيريا منذ عام 2009 والتي تزرع الرعب في منطقة ديفا.