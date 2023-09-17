الدول النامية تضاعف جهودها في مجال التكنولوجيا في قمة هافانا

أعلنت الدول النامية يوم 16 سبتمبر يوماً سنوياً "للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب" بينما تستعد لاختتام قمة تستمر يومين حول هذا الموضوع.

وجاء في الإعلان الختامي لمجموعة 77 للدول النامية والصين "نلاحظ بقلق عميق الفوارق القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية من حيث الظروف والإمكانيات والقدرات لإنتاج معرفة علمية وتكنولوجية جديدة".

وأضافت المجموعة التي بدأت بسبع وسبعين دولة ثم وصل عدد أعضائها الآن إلى 134 "إننا ندعو المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى دعم جهود بلدان الجنوب لتطوير وتعزيز أنظمتها الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".