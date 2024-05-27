الرئيس الإيراني المؤقت يلقي أول خطاب له منذ تسلمه المنصب

وأشاد مخبر بالفترة التي قضاها رئيسي في منصبه، وأشار إلى ارتفاع إنتاج إيران من النفط الخام، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد، إلى أكثر من 3.6 مليون برميل يوميًّا.

وأكد مخبر، استقرار الاقتصاد الإيراني في عهد رئيسي.

ومن المقرر أن تجري إيران انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل لاختيار خليفة رئيسي. وتفتح السلطات باب الترشح لمدة 5 أيام، الخميس المقبل، من أجل تسجيل بيانات المرشحين. ويرى محللون أن مخبر قد يكون أحد هؤلاء المرشحين.

وفي غضون ذلك، انعقد البرلمان الجديد لأول مرة، الاثنين، عقب انتخابه في مارس الماضي، والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويبقى المرشد الأعلى، علي خامنئي (85 عامًا)، هو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة المهمة.