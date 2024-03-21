ماذا وراء زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى كييف؟

وصل مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى كييف دون إعلان مسبق، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للزيارة.

وأكد سوليفان خلال لقائه مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، دعم واشنطن لكييف رغم الخلافات في الكونغرس بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

لكن خبراء روس رأوا أن الزيارة تأتي "لإلقاء نظرة عن قرب حول ما يجري على الجبهة"، مشيرين إلى أن الزيارات على هذا المستوى لم تتوقف، خاصة في الآونة الأخيرة، إذ تستشعر الولايات المتحدة أن الجبهة الأوكرانية على وشك الانهيار.

وأضاف الخبراء الروس أن "واشنطن تخشى من علاقات أوكرانية أوروبية على حساب حصتها"، وفق تعبيرهم.