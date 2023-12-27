ردًّا على "الوكالة الذرية".. إيران تنفي زيادة تخصيب اليورانيوم

ردًّا على "الوكالة الذرية".. إيران تنفي زيادة تخصيب اليورانيوم
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال، اليوم الأربعاء، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليس به جديد" إذ قال إن طهران عدَلت عن إبطاءٍ استمر أشهرًا في برنامج تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وسائل الإعلام عن إسلامي قوله "لم نفعل شيئًا جديدًا ونقوم بالأنشطة ذاتها وفقًا للقواعد".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء، إن إيران تراجعت عن تباطؤ استمر لأشهر في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة.
وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع ثلاث قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.