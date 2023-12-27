ردًّا على "الوكالة الذرية".. إيران تنفي زيادة تخصيب اليورانيوم

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال، اليوم الأربعاء، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ليس به جديد" إذ قال إن طهران عدَلت عن إبطاءٍ استمر أشهرًا في برنامج تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن إسلامي قوله "لم نفعل شيئًا جديدًا ونقوم بالأنشطة ذاتها وفقًا للقواعد".