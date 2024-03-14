اعتبرها أولوية لبلاده.. بوتين يطلب إنشاء محطة نووية في الفضاء

وتابع: "لأن هذا الموضوع مهم يبدو أننا جميعا معتادون على حقيقة أن لدينا هنا مثل هذه الكفاءات التي لا تمتلكها الدول الأخرى، ولكننا بحاجة إلى أن نوليها اهتماما خاصا بحيث أولا نطورها، وثانيا نمكنها".

وأضاف بوتين: "يمكن استخدامها (المحطة النووية في الفضاء) في المستقبل لحل تلك المشكلات التي يمكن أن تحدث، ونحتاج في حلها هذه التقنية".

كان يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، قال في الأسبوع الماضي، إن روسيا والصين تدرسان وضع محطة للطاقة النووية على القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.