اعتبرها أولوية لبلاده.. بوتين يطلب إنشاء محطة نووية في الفضاء
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليماته للحكومة الروسية بالاهتمام والعمل على إنشاء محطة للطاقة النووية في الفضاء.
وقال بوتين مخاطبا رئيس الوزراء الروسي ونائبه، خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو": "محطة الطاقة النووية في الفضاء والعمل في الفضاء يحتاج إلى التمويل في الوقت المحدد".
ودعا بوتين، في خطابه الذي جرى بثه عبر التلفزيون الرسمي، الحكومة إلى "تحديد الأولويات، فهناك قضايا تتطلب اهتماما إضافيًّا".
وتابع: "لأن هذا الموضوع مهم يبدو أننا جميعا معتادون على حقيقة أن لدينا هنا مثل هذه الكفاءات التي لا تمتلكها الدول الأخرى، ولكننا بحاجة إلى أن نوليها اهتماما خاصا بحيث أولا نطورها، وثانيا نمكنها".
وأضاف بوتين: "يمكن استخدامها (المحطة النووية في الفضاء) في المستقبل لحل تلك المشكلات التي يمكن أن تحدث، ونحتاج في حلها هذه التقنية".
كان يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، قال في الأسبوع الماضي، إن روسيا والصين تدرسان وضع محطة للطاقة النووية على القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.