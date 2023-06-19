بعد "الفشل الأكثر خطورة".. كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق قمر جديد للتجسس

كشفت كوريا الشمالية أنها تستعد لعملية إطلاق جديدة لأول أقمارها الاصطناعية المخصصة للتجسس، بعد فشل العملية الأولى، قبل أسابيع، في حادثة وصفتها الجهات الرسمية بـ "الفشل الأكثر خطورة".

وتحطم صاروخ "شوليما -1" الذي كان يحمل قمراً اصطناعياً للاستطلاع العسكري "ماليجيونغ -1" في البحر الأصفر، فيما تعهدت كوريا الشمالية بوضع القمر الصناعي في المدار قريبًا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الأحد، بأن أحدث اجتماع للحزب الحاكم شهد توجيه "انتقادات شديدة" للمسؤولين عن إطلاق القمر الاصطناعي الذي فشلت عملية إطلاقه.

وبحسب الوكالة، انبثقت عن الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم، الذي عقد الجمعة والسبت، أوامر للعاملين والباحثين بتحليل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في إطلاق القمر.

وطالبت اللجنة المركزيّة بإطلاق قمر صناعي جديد للتجسّس في أسرع وقت "لتحسين القدرات الاستخباريّة والاستطلاعيّة للجيش الشعبي الكوري"، وفق الوكالة.

وقالت بيونجيانج بعد فشل الإطلاق إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط في البحر "بعد أن فقد قوة الدفع بسبب خلل في عمل محرك المرحلة الثانية".

وتعهدت كوريا الشمالية بمواصلة تطوير قدراتها النووية وتعزيز التضامن مع الدول الأخرى التي تعارض ما سمته "استراتيجية الولايات المتحدة للهيمنة على العالم".