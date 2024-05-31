بعد السماح بنشر أسلحة أمريكية.. روسيا تتهم الغرب بـ"تأجيج التوترات"

علقت موسكو على سماح واشنطن ودول غربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب أهداف روسية، متهمة الغرب بـ "تأجيج التوترات".

قال الكرملين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبعض الدول الأوروبية تشجع أوكرانيا على مواصلة ما وصفها بـ"الحرب العبثية" التي تخوضها كييف مع موسكو.

وبحسب "رويترز"، حمّل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بعض الدول الغربية مسؤولية إثارة التوترات في الأسابيع القليلة الماضية من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي زودتها بها لضرب أهداف داخل روسيا.

وأضاف للصحفيين: "بدأت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لا سيما الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الأوروبية جولة جديدة من التصعيد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

وتابع: "يفعلون ذلك عن عمد. نسمع الكثير من التصريحات العدائية... إنهم يشجعون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة على مواصلة هذه الحرب العبثية".

وأردف قائلا: "كل هذا سيكون له حتما عواقب وسيلحق في نهاية المطاف ضررا بالغا بمصالح تلك الدول التي اختارت التصعيد".