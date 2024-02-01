وزير الدفاع الأمريكي يعتذر عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات

اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علنًا، الخميس، عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أثار ضجة في البلاد.

وقال في مؤتمر صحافي: "أريد أن أكون واضحا للغاية: لم نتعامل مع هذا بشكل صحيح. وأنا لم أتعامل مع هذا بشكل صحيح".