مسؤول روسي: حقيقة إسقاط الطائرة "إيل 76" صحيحة 100%
كشف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن طاقم الطائرة "إيل 76"، التي سقطت في مقاطعة بيلغورود، تمكن من الإبلاغ عن وجود "تأثير خارجي" قبل سقوطها، مؤكدًا أن "حقيقة إسقاط الطائرة صحيحة 100%".
وقال بونداريف في تصريحات لقناة "آر إف" المحلية: "ليس هناك شك في أن الطائرة قد اُسقطت، فمن الفيديو الذي تم عرضه يمكنك رؤية سحابة مميزة باللونين الأسود والرمادي، وأثر مميز للصاروخ".
وتابع: "لا أستطيع أن أقول على وجه التحديد، إن كان صاروخًا واحدًا، إثنان أو ثلاثة أو أكثر، لكن حقيقة إسقاط الطائرة واضحة بنسبة 100%"، موضحًا أنه "رغم كل شيء تمكن الطاقم من الإبلاغ عن وجود تأثير خارجي".
وبحسب بونداريف، "ليست هناك حاجة لاستبعاد جانب آخر هنا، فربما اقتحمت مجموعة تخريبية واستطلاعية الأراضي الروسية، وتمكنوا من تنفيذ هذه المهمة باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة غربية الصنع".
ووفقًا له، فإن "الطاقم بذل قصارى جهده، وسقطت الطائرة في أطراف المدينة، وليس في المناطق السكنية، وهو ما يدل على مهارة الطيارين".
ووصف بونداريف سلوك "الجانب الأوكراني بأنه ساخر، والذي سارع بعد تحطم الطائرة إلى الإبلاغ عن تورطه في هذا الأمر، لكن عندما علم بوجود أسرى أوكرانيين بالداخل، بدأت هذه الأصوات تهدأ".
وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استهدفت طائرة النقل الروسية التي كانت تحمل الأسرى الأوكرانيين بنظام صاروخي مضاد للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة: "ارتكب نظام كييف اليوم في الساعة 11:15 عملا إرهابيًّا أدى إلى إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها من مطار تشكالوفسكي بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون تقرر تسليمهم لكييف".
وأضاف البيان: "تم استهداف الطائرة من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات، وأجهزة الرادار الروسية رصدت إطلاق صاروخين أوكرانيين".