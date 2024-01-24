مسؤول روسي: حقيقة إسقاط الطائرة "إيل 76" صحيحة 100%

كشف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن طاقم الطائرة "إيل 76"، التي سقطت في مقاطعة بيلغورود، تمكن من الإبلاغ عن وجود "تأثير خارجي" قبل سقوطها، مؤكدًا أن "حقيقة إسقاط الطائرة صحيحة 100%".

وقال بونداريف في تصريحات لقناة "آر إف" المحلية: "ليس هناك شك في أن الطائرة قد اُسقطت، فمن الفيديو الذي تم عرضه يمكنك رؤية سحابة مميزة باللونين الأسود والرمادي، وأثر مميز للصاروخ".

وتابع: "لا أستطيع أن أقول على وجه التحديد، إن كان صاروخًا واحدًا، إثنان أو ثلاثة أو أكثر، لكن حقيقة إسقاط الطائرة واضحة بنسبة 100%"، موضحًا أنه "رغم كل شيء تمكن الطاقم من الإبلاغ عن وجود تأثير خارجي".