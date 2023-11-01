واشنطن: وقف إطلاق النار في غزة "ليس هو الحل الصحيح" حالياً

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد خطط حالية لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة، لا الآن ولا مستقبلاً.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، خلال إفادة صحفية، إن تطبيق وقف إطلاق النار العام والواسع النطاق حالياً في غزة "ليس هو الحل الصحيح".

كيربي أضاف أن بلاده لا ترى أنه يمكن لحركة حماس إدارة قطاع غزة في المستقبل.