كوبا تندّد بتواجد غواصة نووية أمريكية في خليج غوانتانامو

ندّدت كوبا بشدّة، اليوم الثلاثاء، بتواجد "استفزازي" لغواصة أمريكية تعمل بالدفع النووي، في خليج غوانتانامو (شرق) حيث لدى الولايات المتحدة قاعدة عسكرية.

وأعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان "رفضها القاطع" لدخول غواصة تعمل بالدفع النووي "خليج غوانتانامو، في الخامس من تموز/يوليو 2023، وبقائها في القاعدة العسكرية الأمريكية حتى الثامن من تموز/يوليو".

وندّدت الوزارة بـ"تصعيد استفزازي من جانب الولايات المتحدة، لم تعرف دوافعه السياسية والإستراتيجية"، محذّرة من "الخطر الذي يشكّله تواجد غواصات نووية وحركتها" في منطقة الكاريبي.

ويأتي التنديد بعدما تضاعفت، خلال الأشهر الأخيرة، مؤشّرات التقارب بين هافانا وموسكو، مع الإعلان عن مشاريع مستقبلية مشتركة في مجالات عدة، خاصة المجال "التقني - العسكري".

ووصلت سفينة التدريب العسكرية الروسية Perekop إلى ميناء هافانا، في 11 يوليو 2023، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الكوبية وجود غواصة نووية في خليج غوانتانامو