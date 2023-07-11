كوبا تندّد بتواجد غواصة نووية أمريكية في خليج غوانتانامو
ندّدت كوبا بشدّة، اليوم الثلاثاء، بتواجد "استفزازي" لغواصة أمريكية تعمل بالدفع النووي، في خليج غوانتانامو (شرق) حيث لدى الولايات المتحدة قاعدة عسكرية.
وأعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان "رفضها القاطع" لدخول غواصة تعمل بالدفع النووي "خليج غوانتانامو، في الخامس من تموز/يوليو 2023، وبقائها في القاعدة العسكرية الأمريكية حتى الثامن من تموز/يوليو".
وندّدت الوزارة بـ"تصعيد استفزازي من جانب الولايات المتحدة، لم تعرف دوافعه السياسية والإستراتيجية"، محذّرة من "الخطر الذي يشكّله تواجد غواصات نووية وحركتها" في منطقة الكاريبي.
ويأتي التنديد بعدما تضاعفت، خلال الأشهر الأخيرة، مؤشّرات التقارب بين هافانا وموسكو، مع الإعلان عن مشاريع مستقبلية مشتركة في مجالات عدة، خاصة المجال "التقني - العسكري".
ووصلت سفينة التدريب العسكرية الروسية Perekop إلى ميناء هافانا، في 11 يوليو 2023، في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة الكوبية وجود غواصة نووية في خليج غوانتانامو
وتتّهم واشنطن أيضًا بكين بالسعي، منذ سنوات، إلى تطوير عمليات تجسس انطلاقًا من كوبا التي تبعد نحو 160 كيلومترًا عن فلوريدا.
وخلال الحرب الباردة، أقام الروس منشآت تجسّس في كوبا، وفي العام 1962، تصاعد التوتر بعد رصد الولايات المتّحدة على الجزيرة منصّات لإطلاق صواريخ قادرة على بلوغ السواحل الأمريكية.
وخلال بضعة أيام بلغ خطر اندلاع نزاع مفتوح ونووي بين القوتين العظميين، ذروته، وفرضت الولايات المتحدة حصارًا اقتصاديًا على الجزيرة، لا يزال ساريًا.
وتطالب كوبا بانتظام باستعادة مساحة تبلغ 117 كلم أقامت الولايات المتحدة ضمن نطاقها قاعدة عسكرية، استخدمت، منذ العام 2002، سجنًا عسكريًا في إطار "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.